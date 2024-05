Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt zum Handelsende

Der FTSE 100 verlor im LSE-Handel letztendlich 0,55 Prozent auf 8 370,33 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,669 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 416,45 Punkte an der Kurstafel, nach 8 416,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 8 416,45 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 343,36 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,593 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 22.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 023,87 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 22.02.2024, mit 7 684,49 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 770,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,40 Prozent aufwärts. 8 474,41 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Marks Spencer (+ 5,19 Prozent auf 2,88 GBP), D S Smith (+ 2,61 Prozent auf 3,77 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,51 Prozent auf 5,55 GBP), Auto Trader Group (+ 2,04 Prozent auf 7,41 GBP) und GSK (+ 1,85 Prozent auf 17,89 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Antofagasta (-6,39 Prozent auf 22,56 GBP), Glencore (-3,38 Prozent auf 4,83 GBP), Ocado Group (-3,24 Prozent auf 3,44 GBP), Barclays (-2,80 Prozent auf 2,11 GBP) und StJamess Place (-2,55 Prozent auf 4,66 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 220 158 369 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 220,245 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,45 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at