Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verbucht schlussendlich Abschläge

Zum Handelsende herrschte in London ein ruhiger Handel.

Der FTSE 100 schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 7 721,52 Punkten ab. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,385 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 733,24 Punkte an der Kurstafel, nach 7 733,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7 689,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 764,37 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 7 529,35 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 02.10.2023, einen Stand von 7 510,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2022, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 451,74 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell GSK (+ 2,04 Prozent auf 14,80 GBP), AstraZeneca (+ 1,77 Prozent auf 107,88 GBP), Vodafone Group (+ 1,75 Prozent auf 0,70 GBP), BAT (+ 1,57 Prozent auf 23,32 GBP) und Marks Spencer (+ 1,32 Prozent auf 2,76 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-3,94 Prozent auf 5,71 GBP), Diploma (-3,69 Prozent auf 34,50 GBP), StJamess Place (-3,63 Prozent auf 6,59 GBP), Prudential (-3,49 Prozent auf 8,56 GBP) und JD Sports Fashion (-3,22 Prozent auf 1,61 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 47 850 505 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 193,097 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 11,06 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vodafone Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at