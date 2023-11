Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert am Mittag

Aktuell legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,06 Prozent tiefer bei 7 405,43 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,381 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 410,04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 7 410,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 7 384,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 7 424,86 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,166 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, mit 7 494,58 Punkten bewertet. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, bei 7 527,42 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 08.11.2022, einen Wert von 7 306,14 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 1,97 Prozent nach unten. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Marks Spencer (+ 9,52 Prozent auf 2,47 GBP), Entain (+ 4,36 Prozent auf 9,82 GBP), Rolls-Royce (+ 2,88 Prozent auf 2,33 GBP), Associated British Foods (+ 2,36 Prozent auf 23,03 GBP) und Flutter Entertainment (+ 2,07 Prozent auf 138,30 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Hargreaves Lansdown (-3,08 Prozent auf 7,05 GBP), National Grid (-2,37 Prozent auf 9,67 GBP), SSE (-2,24 Prozent auf 16,24 GBP), Prudential (-1,71 Prozent auf 8,87 GBP) und BT Group (-1,65 Prozent auf 1,22 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 7 025 209 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,855 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,21 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at