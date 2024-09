Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Minus

Der FTSE 100 fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 8 294,55 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,556 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 309,86 Punkten, nach 8 309,86 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 309,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8 292,65 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,259 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 8 311,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, betrug der FTSE 100-Kurs 8 191,29 Punkte. Vor einem Jahr, am 18.09.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 652,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 7,42 Prozent zu Buche. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Reckitt Benckiser (+ 2,11 Prozent auf 47,07 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,25 Prozent auf 79,62 GBP), BAE Systems (+ 0,90 Prozent auf 12,85 GBP), D S Smith (+ 0,59 Prozent auf 4,81 GBP) und Haleon (+ 0,53 Prozent auf 3,99 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Ocado Group (-1,73 Prozent auf 3,47 GBP), Legal General (-1,52 Prozent auf 2,25 GBP), Burberry (-1,45 Prozent auf 5,96 GBP), Rentokil Initial (-1,44 Prozent auf 3,76 GBP) und Anglo American (-1,22 Prozent auf 21,11 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 1 462 984 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,871 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,74 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at