Angespannte Stimmung in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag

Beim FTSE 100 stehen die Signale am vierten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:41 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,06 Prozent auf 8 149,14 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,552 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 153,69 Punkten in den Handel, nach 8 153,69 Punkten am Vortag.

Bei 8 163,68 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 056,01 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,081 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 247,79 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 078,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.07.2023, stand der FTSE 100 noch bei 7 691,80 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,54 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Unilever (+ 6,23 Prozent auf 46,71 GBP), BAT (+ 4,62 Prozent auf 26,95 GBP), RELX (+ 3,25 Prozent auf 35,95 GBP), Haleon (+ 2,30 Prozent auf 3,48 GBP) und Imperial Brands (+ 2,06 Prozent auf 21,29 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Centrica (-8,95 Prozent auf 1,30 GBP), Pershing Square (-6,41 Prozent auf 38,31 GBP), Howden Joinery Group (-4,59 Prozent auf 9,04 GBP), Airtel Africa (-4,17 Prozent auf 1,10 GBP) und Intermediate Capital Group (-3,83 Prozent auf 20,39 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 119 664 343 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 224,706 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at