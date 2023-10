Angespannte Stimmung in Moskau: RTS beendet den Handel in der Verlustzone

Am Donnerstag bewegte sich der RTS via MICEX zum Handelsende 1,42 Prozent schwächer bei 1 087,97 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,664 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,656 Prozent auf 1 096,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 103,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des RTS lag am Donnerstag bei 1 107,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 086,82 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der RTS seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den RTS bereits um 0,576 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.09.2023, bewegte sich der RTS bei 998,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 038,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.10.2022, wurde der RTS mit einer Bewertung von 1 088,59 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 12,97 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1 107,08 Punkten. 900,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen aktuell Bashneft (+ 2,32 Prozent auf 2 097,50 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 0,90 Prozent auf 72,60 RUB), Novolipetsk Steel (+ 0,67 Prozent auf 192,96 RUB), PIK (+ 0,07 Prozent auf 751,50 RUB) und TATNEFT Pref (-0,19 Prozent auf 617,90 RUB). Die Verlierer im RTS sind derweil Mechel (-3,97 Prozent auf 278,01 RUB), LSR (-3,05 Prozent auf 718,60 RUB), VTB Bank (-2,86 Prozent auf 0,03 RUB), INTER RAO (-2,61 Prozent auf 4,38 RUB) und LUKOIL Oil Company (-2,25 Prozent auf 7 270,00 RUB).

RTS-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im RTS ist die VTB Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 128 946 450 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie weist im RTS den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 6,499 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Titel

Unter den RTS-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent an der Spitze im Index.

