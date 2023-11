Angespannte Stimmung in Moskau: RTS gibt letztendlich nach

Am Freitag beendete der RTS den Handel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 1 107,44 Punkten. Der Börsenwert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 7,592 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,034 Prozent auf 1 108,49 Punkte an der Kurstafel, nach 1 108,87 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 1 110,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 104,00 Punkten lag.

RTS-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der RTS bislang ein Plus von 1,47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.10.2023, notierte der RTS bei 996,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 017,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2022, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 150,36 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 14,99 Prozent. In diesem Jahr erreichte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 114,55 Punkten. Bei 900,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im RTS

Unter den Top-Aktien im RTS befinden sich aktuell Bashneft (+ 7,64 Prozent auf 2 283,00 RUB), Bashneft Pref (+ 3,62 Prozent auf 1 689,00 RUB), Mechel (+ 3,45 Prozent auf 319,03 RUB), Rosneft Oil Company (+ 2,97 Prozent auf 600,40 RUB) und Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 2,51 Prozent auf 210,25 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind hingegen SOLLERS (-8,48 Prozent auf 847,00 RUB), VSMPO-AVISMA (-3,32 Prozent auf 38 420,00 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-2,24 Prozent auf 2,31 RUB), PIK (-1,98 Prozent auf 714,70 RUB) und Federal Grid (-1,17 Prozent auf 0,12 RUB).

RTS-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42 447 410 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Im RTS hat die Yandex-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 6,419 Mrd. Euro den größten Anteil.

RTS-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 49,45 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

