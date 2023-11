Angespannte Stimmung in Moskau: RTS sackt schlussendlich ab

So performte der RTS am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich tendierte der RTS im MICEX-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 1 122,10 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 6,307 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,621 Prozent leichter bei 1 122,21 Punkten in den Handel, nach 1 129,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 114,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 127,54 Punkten verzeichnete.

RTS seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der RTS bereits um 1,48 Prozent. Der RTS erreichte vor einem Monat, am 17.10.2023, den Wert von 1 046,79 Punkten. Der RTS stand vor drei Monaten, am 17.08.2023, bei 1 028,93 Punkten. Der RTS verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2022, den Wert von 1 151,56 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2023 bereits um 16,51 Prozent. Bei 1 139,57 Punkten erreichte der RTS bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Zählern markiert.

RTS-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im RTS befinden sich aktuell Surgutneftegas (+ 3,34 Prozent auf 32,22 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 3,18 Prozent auf 59,00 RUB), TATNEFT Pref (+ 3,06 Prozent auf 617,20 RUB), TATNEFT PJSC (+ 2,31 Prozent auf 616,00 RUB) und Rosneft Oil Company (+ 1,68 Prozent auf 582,40 RUB). Die Flop-Titel im RTS sind hingegen SOLLERS (-2,62 Prozent auf 855,00 RUB), Mechel (-1,44 Prozent auf 326,55 RUB), Bashneft (-1,34 Prozent auf 2 166,50 RUB), VSMPO-AVISMA (-0,87 Prozent auf 38 680,00 RUB) und LSR (-0,67 Prozent auf 684,00 RUB).

Welche Aktien im RTS den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 54 289 600 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im RTS nimmt die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 6,317 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der RTS-Titel

2023 präsentiert die VTB Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Unter den Aktien im Index bietet die VTB Bank-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 52 914,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

