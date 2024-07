Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Minus

Der Dow Jones bewegt sich am Mittwochmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 39 283,58 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 14,375 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 39 357,37 Zählern und damit 0,166 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (39 291,97 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 39 326,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 39 261,13 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,275 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 38 868,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 461,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 944,40 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 40 077,40 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Honeywell (+ 1,15 Prozent auf 213,02 USD), Apple (+ 0,96 Prozent auf 230,87 USD), Cisco (+ 0,81 Prozent auf 46,17 USD), Dow (+ 0,74 Prozent auf 51,96 USD) und Home Depot (+ 0,70 Prozent auf 339,44 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Visa (-1,65 Prozent auf 261,07 USD), Salesforce (-1,05 Prozent auf 249,79 USD), Verizon (-1,02 Prozent auf 40,88 USD), Caterpillar (-0,75 Prozent auf 323,63 USD) und JPMorgan Chase (-0,67 Prozent auf 206,24 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 894 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,228 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,49 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

