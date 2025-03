Montagshandel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Letztendlich kletterte der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,00 Prozent auf 42 001,76 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 16,476 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,59 Prozent auf 42 245,82 Punkte an der Kurstafel, nach 41 583,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 41 148,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 42 147,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2025, wies der Dow Jones 43 840,91 Punkte auf. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, einen Wert von 42 544,22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 807,37 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 büßte der Index bereits um 0,921 Prozent ein. Bei 45 054,36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 40 661,77 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Walmart (+ 3,10 Prozent auf 87,79 USD), Sherwin-Williams (+ 2,78 Prozent auf 349,19 USD), Visa (+ 2,22) Prozent auf 350,46 USD), Apple (+ 1,94 Prozent auf 222,13 USD) und IBM (+ 1,91 Prozent auf 248,66 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Boeing (-1,59 Prozent auf 170,55 USD), Amazon (-1,28 Prozent auf 190,26 USD), NVIDIA (-1,18 Prozent auf 108,38 USD), Microsoft (-0,90 Prozent auf 375,39 USD) und Salesforce (-0,60 Prozent auf 268,36 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 73 397 452 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,023 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,60 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at