Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende

Schlussendlich zogen sich die Anleger in New York zurück.

Der Dow Jones sank im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,37 Prozent auf 42 299,70 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 17,221 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,474 Prozent auf 42 655,85 Punkte an der Kurstafel, nach 42 454,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 42 523,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 42 142,19 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,283 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43 239,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2024, notierte der Dow Jones bei 42 992,21 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 27.03.2024, bei 39 760,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 0,218 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 40 661,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Verizon (+ 1,77 Prozent auf 44,96 USD), Visa (+ 1,65 Prozent auf 349,86 USD), Procter Gamble (+ 1,28 Prozent auf 168,71 USD), Apple (+ 1,05 Prozent auf 223,85 USD) und Coca-Cola (+ 1,03 Prozent auf 70,74 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen 3M (-2,78 Prozent auf 148,44 USD), Goldman Sachs (-2,61 Prozent auf 558,92 USD), NVIDIA (-2,05 Prozent auf 111,43 USD), IBM (-1,65 Prozent auf 246,21 USD) und American Express (-1,44 Prozent auf 272,02 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 52 433 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,123 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at