Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwoch in Rot.

Am Mittwoch sinkt der NASDAQ 100 um 20:03 Uhr via NASDAQ um 1,15 Prozent auf 16 637,09 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,744 Prozent schwächer bei 16 705,51 Punkten, nach 16 830,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 16 561,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 711,88 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,823 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wies der NASDAQ 100 16 623,45 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 122,01 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 17.01.2023, mit 11 557,19 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,563 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16 900,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell T-Mobile US (+ 0,79 Prozent auf 164,37 USD), Datadog A (+ 0,76 Prozent auf 124,73 USD), The Kraft Heinz Company (+ 0,49 Prozent auf 37,80 USD), Mondelez (+ 0,32 Prozent auf 73,09 USD) und Baker Hughes (+ 0,21 Prozent auf 30,74 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Lucid (-5,73 Prozent auf 2,72 USD), JDcom (-5,00 Prozent auf 22,40 USD), CrowdStrike (-4,41 Prozent auf 273,66 USD), ON Semiconductor (-4,11 Prozent auf 70,77 USD) und Moderna (-4,03 Prozent auf 98,04 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 344 511 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at