Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Mittwoch stand der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,55 Prozent im Minus bei 20 066,96 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,393 Prozent auf 20 303,55 Punkte an der Kurstafel, nach 20 383,65 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 19 934,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 312,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,05 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19 852,20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19 754,34 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 14 604,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 21,29 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Baker Hughes (+ 2,83 Prozent auf 37,00 USD), ON Semiconductor (+ 2,15 Prozent auf 67,97 USD), NXP Semiconductors (+ 2,07 Prozent auf 236,32 USD), Fiserv (+ 1,35 Prozent auf 202,36 USD) und Xcel Energy (+ 1,01 Prozent auf 64,32 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Enphase Energy (-14,92 Prozent auf 78,47 USD), Arm (-6,67 Prozent auf 142,41 USD), Old Dominion Freight Line (-5,45 Prozent auf 188,67 USD), CoStar Group (-5,27 Prozent auf 72,82 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (-4,80 Prozent auf 122,34 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 478 377 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,330 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at