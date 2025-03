Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach

So bewegte sich der NASDAQ 100 schlussendlich.

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,83 Prozent auf 19 916,99 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,240 Prozent leichter bei 20 239,05 Punkten, nach 20 287,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 19 848,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 270,19 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,620 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 26.02.2025, bei 21 132,92 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 26.12.2024, einen Stand von 21 768,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 210,54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 fiel der Index bereits um 5,05 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 22 222,61 Punkten. Bei 19 152,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Cintas (+ 5,82 Prozent auf 204,71 USD), Paychex (+ 4,20 Prozent auf 150,19 USD), Dollar Tree (+ 3,08 Prozent auf 69,21 USD), Exelon (+ 2,95 Prozent auf 44,02 USD) und Charter A (+ 2,60 Prozent auf 384,77 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Arm (-7,52 Prozent auf 114,93 USD), Marvell Technology (-6,85 Prozent auf 66,76 USD), NVIDIA (-5,74 Prozent auf 113,76 USD), Tesla (-5,58 Prozent auf 272,06 USD) und MercadoLibre (-5,31 Prozent auf 2 074,97 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 62 455 547 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,073 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,51 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at