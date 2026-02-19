Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Rot

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,41 Prozent tiefer bei 24 797,34 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,511 Prozent auf 24 771,65 Punkte an der Kurstafel, nach 24 898,87 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 690,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24 890,12 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,935 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 529,26 Punkte. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 19.11.2025, einen Wert von 24 640,52 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 22 175,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 1,62 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,39 Prozent auf 129,45 USD), eBay (+ 3,13 Prozent auf 84,75 USD), Axon Enterprise (+ 2,56 Prozent auf 441,12 USD), AppLovin (+ 1,88 Prozent auf 412,00 USD) und Baker Hughes (+ 1,66 Prozent auf 62,56 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Booking (-6,15 Prozent auf 4 007,45 USD), Atlassian (-4,01 Prozent auf 80,26 USD), Enphase Energy (-3,89 Prozent auf 44,25 USD), ON Semiconductor (-3,64 Prozent auf 68,09 USD) und Charter A (-3,18 Prozent auf 231,54 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 458 572 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,808 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,72 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at