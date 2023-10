Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochmittag Abschläge

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,76 Prozent leichter bei 14 485,87 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,704 Prozent auf 14 642,08 Punkte an der Kurstafel, nach 14 745,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 14 643,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 485,11 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,195 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 25.09.2023, bei 14 768,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 15 561,42 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.10.2022, den Wert von 11 669,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 33,36 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 15 932,05 Punkte. 10 696,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Microsoft (+ 2,44 Prozent auf 338,61 USD), Dollar Tree (+ 1,28 Prozent auf 109,41 USD), Fiserv (+ 1,09 Prozent auf 116,71 USD), Paccar (+ 0,79 Prozent auf 85,50 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 0,72 Prozent auf 29,32 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Alphabet C (ex Google) (-9,23 Prozent auf 127,18 USD), Alphabet A (ex Google) (-9,06 Prozent auf 126,24 USD), Automatic Data Processing (-8,63 Prozent auf 219,71 USD), CoStar Group (-5,88 Prozent auf 69,81 USD) und Old Dominion Freight Line (-5,22 Prozent auf 365,75 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 757 602 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,552 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,22 Prozent, die höchste im Index.

