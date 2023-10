Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart leichter

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,31 Prozent schwächer bei 14 552,91 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,704 Prozent auf 14 642,08 Punkte an der Kurstafel, nach 14 745,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 14 643,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 511,16 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,267 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 14 768,90 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 25.07.2023, bei 15 561,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.10.2022, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 11 669,99 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 33,97 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 696,42 Zähler.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Microsoft (+ 3,50 Prozent auf 342,10 USD), American Electric Power (+ 0,74 Prozent auf 75,29 USD), Exelon (+ 0,41 Prozent auf 39,02 USD), Micron Technology (+ 0,41 Prozent auf 68,35 USD) und Baker Hughes (+ 0,29 Prozent auf 34,58 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-9,06 Prozent auf 127,43 USD), Alphabet A (ex Google) (-8,97 Prozent auf 126,36 USD), CoStar Group (-8,64 Prozent auf 67,76 USD), Automatic Data Processing (-6,34 Prozent auf 225,20 USD) und Microchip Technology (-4,45 Prozent auf 72,65 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 016 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,552 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at