Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,32 Prozent schwächer bei 16 280,03 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,652 Prozent schwächer bei 16 226,07 Punkten in den Handel, nach 16 332,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 226,07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 284,41 Punkten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,441 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 16 253,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15 793,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 12 256,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,25 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 45,40 Prozent auf 9,80 USD), Myriad Genetics (+ 17,34 Prozent auf 23,21 USD), Cirrus Logic (+ 10,83 Prozent auf 101,00 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 10,39 Prozent auf 15,40 USD) und Nektar Therapeutics (+ 9,33 Prozent auf 1,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen SIGA Technologies (-20,84 Prozent auf 8,28 USD), QC (-18,97 Prozent auf 0,47 USD), Cutera (-5,27 Prozent auf 2,61 USD), Align Technology (-5,04 Prozent auf 272,09 USD) und Inter Parfums (-4,19 Prozent auf 118,10 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 066 455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,860 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist mit 0,05 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index weist die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 20,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

