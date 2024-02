Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Dienstagshandel mit Verlusten

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,09 Prozent leichter bei 15 604,40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,607 Prozent auf 15 679,84 Punkte an der Kurstafel, nach 15 775,65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 15 730,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 580,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 15 310,97 Punkte. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2023, einen Stand von 14 284,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 11 787,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,68 Prozent aufwärts. Bei 16 080,07 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Agenus (+ 10,64 Prozent auf 0,72 USD), Ebix (+ 9,38 Prozent auf 1,40 USD), EMCORE (+ 8,47 Prozent auf 0,48 USD), SMC (+ 4,83 Prozent auf 86 860,00 JPY) und HealthStream (+ 4,39 Prozent auf 28,78 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Escalon Medical (-38,48 Prozent auf 0,17 USD), Metalink (-34,01 Prozent auf 0,39 USD), Lifetime Brands (-7,98 Prozent auf 9,34 USD), Sangamo Therapeutics (-7,97 Prozent auf 1,27 USD) und Methanex (-5,75 Prozent auf 59,85 CAD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2 856 871 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,787 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,22 erwartet. Mit 68,64 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at