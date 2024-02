Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Am Dienstag gibt der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ um 1,70 Prozent auf 15 671,81 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 2,16 Prozent auf 15 598,88 Punkte an der Kurstafel, nach 15 942,55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 15 679,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 584,82 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 14 972,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 767,74 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.02.2023, einen Stand von 11 891,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,13 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16 080,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Arundel (+ 34,23 Prozent auf 0,20 CHF), JetBlue Airways (+ 12,60 Prozent auf 6,84 USD), 3D Systems (+ 3,54 Prozent auf 5,27 USD), Trend Micro (+ 2,83 Prozent auf 8 660,00 JPY) und Atrion (+ 2,67 Prozent auf 389,50 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Blackbaud (-12,68 Prozent auf 72,17 USD), Cutera (-9,87 Prozent auf 2,74 USD), Sangamo Therapeutics (-6,63 Prozent auf 0,75 USD), Cerus (-6,33 Prozent auf 2,22 USD) und FARO Technologies (-6,28 Prozent auf 21,94 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 2 943 945 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,901 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 70,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at