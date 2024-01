Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste

Der NASDAQ Composite notiert am fünften Tag der Woche im Minus.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,41 Prozent schwächer bei 15 446,35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,230 Prozent auf 15 474,85 Punkte an der Kurstafel, nach 15 510,50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 15 433,04 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 538,84 Zähler.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,346 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.12.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 15 074,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, stand der NASDAQ Composite bei 12 595,61 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, bei 11 512,41 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,61 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 15 629,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Cutera (+ 11,92 Prozent auf 2,91 USD), Donegal Group B (+ 11,03 Prozent auf 15,60 USD), Glacier Bancorp (+ 10,08 Prozent auf 42,59 USD), MicroStrategy (+ 8,82 Prozent auf 498,17 USD) und American Superconductor (+ 8,68 Prozent auf 14,40 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Intel (-12,30 Prozent auf 43,46 USD), Lattice Semiconductor (-6,73 Prozent auf 62,39 USD), EMCORE (-6,72 Prozent auf 0,63 USD), Sangamo Therapeutics (-6,41 Prozent auf 0,42 USD) und KLA-Tencor (-6,07 Prozent auf 602,73 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17 849 035 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,781 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie mit 4,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 40,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

