Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert letztendlich

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Zum Handelsende gab der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,94 Prozent auf 13 521,45 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,317 Prozent auf 13 693,70 Punkte an der Kurstafel, nach 13 650,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 13 506,02 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 697,82 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,055 Prozent. Vor einem Monat, am 09.10.2023, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 13 484,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 722,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, stand der NASDAQ Composite noch bei 10 353,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 30,18 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Lifetime Brands (+ 10,27 Prozent auf 6,44 USD), Nortech Systems (+ 10,13 Prozent auf 9,24 USD), Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), Amtech Systems (+ 5,05 Prozent auf 7,28 USD) und OraSure Technologies (+ 4,99 Prozent auf 6,21 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Cutera (-42,55 Prozent auf 1,85 USD), Ebix (-25,38 Prozent auf 3,65 USD), Astronics (-13,41 Prozent auf 14,33 USD), Sangamo Therapeutics (-13,39 Prozent auf 0,33 USD) und Computer Programs and Systems (-11,46 Prozent auf 11,67 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17 206 551 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,655 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 51,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

