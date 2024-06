Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Freitagshandels leichter

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 17 689,36 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,229 Prozent auf 17 681,01 Punkte an der Kurstafel, nach 17 721,59 Punkten am Vortag.

Bei 17 787,34 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 620,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ Composite bereits um 0,045 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 21.05.2024, bei 16 832,62 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 21.03.2024, einen Stand von 16 401,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 502,20 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 19,80 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17 936,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Amtech Systems (+ 14,11 Prozent auf 6,63 USD), Microvision (+ 7,78 Prozent auf 0,97 USD), Arundel (+ 6,80 Prozent auf 0,22 CHF), Enzon Pharmaceuticals (+ 6,67 Prozent auf 0,16 USD) und Nektar Therapeutics (+ 6,42 Prozent auf 1,16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Ebix (-28,52 Prozent auf 0,15 USD), Cutera (-7,23 Prozent auf 1,54 USD), Ballard Power (-5,99 Prozent auf 3,45 CAD), Commercial Vehicle Group (-5,01 Prozent auf 4,93 USD) und Donegal Group A (-4,83 Prozent auf 12,42 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 201 836 941 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,114 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Im NASDAQ Composite weist die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

