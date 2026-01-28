Angespannte Stimmung in Wien: So steht der ATX Prime mittags

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent leichter bei 2 778,25 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,000 Prozent höher bei 2 788,18 Punkten, nach 2 788,18 Punkten am Vortag.

Bei 2 798,67 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 776,07 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,39 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Wert von 2 604,50 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 337,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 1 897,48 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 4,52 Prozent. Bei 2 798,67 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 638,17 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 3,38 Prozent auf 3,06 EUR), Addiko Bank (+ 1,93 Prozent auf 26,40 EUR), PORR (+ 1,88 Prozent auf 35,30 EUR), Semperit (+ 1,44 Prozent auf 12,72 EUR) und OMV (+ 1,01 Prozent auf 49,96 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Warimpex (-2,75 Prozent auf 0,50 EUR), STRABAG SE (-2,22 Prozent auf 88,00 EUR), voestalpine (-2,04 Prozent auf 39,36 EUR), DO (-1,78 Prozent auf 198,40 EUR) und AT S (AT&S) (-1,60 Prozent auf 40,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 134 266 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 41,981 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime weist die CPI Europe-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at