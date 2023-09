Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Mittag in der Verlustzone

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Am Donnerstag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,24 Prozent leichter bei 1 694,02 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,067 Prozent höher bei 1 699,30 Punkten, nach 1 698,17 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 700,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 685,09 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,47 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 731,68 Punkten. Der SLI wurde vor drei Monaten, am 28.06.2023, mit 1 751,99 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.09.2022, wurde der SLI auf 1 531,85 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 0,770 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 810,36 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 631,90 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Novartis (+ 0,90 Prozent auf 93,29 CHF), Alcon (+ 0,60 Prozent auf 70,62 CHF), UBS (+ 0,49 Prozent auf 22,45 CHF), Swiss Re (+ 0,40 Prozent auf 94,32 CHF) und Swatch (I) (+ 0,34 Prozent auf 237,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil ams (-27,17 Prozent auf 3,78 CHF), Schindler (-2,57 Prozent auf 178,50 CHF), VAT (-1,73 Prozent auf 312,80 CHF), Lonza (-1,21 Prozent auf 417,00 CHF) und Partners Group (-1,18 Prozent auf 1 004,50 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 444 286 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 282,717 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,32 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at