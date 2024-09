Angespannte Stimmung in Zürich: SLI am Montagmittag mit Abgaben

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,07 Prozent leichter bei 1 958,69 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,469 Prozent leichter bei 1 950,80 Punkten in den Handel, nach 1 959,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 959,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 950,42 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der SLI lag noch vor einem Monat, am 16.08.2024, bei 1 975,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wies der SLI 1 948,08 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Stand von 1 761,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,07 Prozent nach oben. Bei 2 023,54 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Novartis (+ 0,53 Prozent auf 98,68 CHF), Sonova (+ 0,46 Prozent auf 305,40 CHF), SGS SA (+ 0,40 Prozent auf 95,92 CHF), Givaudan (+ 0,40 Prozent auf 4 570,00 CHF) und Straumann (+ 0,36 Prozent auf 123,85 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Temenos (-2,60 Prozent auf 59,85 CHF), ams (-1,69 Prozent auf 0,85 CHF), Sandoz (-1,08 Prozent auf 34,84 CHF), Swatch (I) (-0,74 Prozent auf 154,55 CHF) und VAT (-0,73 Prozent auf 405,40 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 895 400 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,708 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Julius Bär-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at