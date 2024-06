Angespannte Stimmung in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Letztendlich beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 1 948,79 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 1 950,14 Punkte an der Kurstafel, nach 1 950,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 941,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 957,50 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 1 847,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 874,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, den Wert von 1 787,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,51 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 967,46 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lonza (+ 1,55 Prozent auf 492,30 CHF), Nestlé (+ 1,18 Prozent auf 97,60 CHF), Givaudan (+ 1,16 Prozent auf 4 263,00 CHF), Sonova (+ 0,99 Prozent auf 285,80 CHF) und VAT (+ 0,92 Prozent auf 473,70 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen ams (-3,98 Prozent auf 1,41 CHF), Temenos (-3,38 Prozent auf 57,10 CHF), UBS (-2,25 Prozent auf 27,82 CHF), Swiss Re (-1,76 Prozent auf 111,55 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,33 Prozent auf 49,13 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 6 293 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 249,787 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,79 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at