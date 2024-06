Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der SLI verlor heute an Boden.

Letztendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 1 946,42 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,508 Prozent auf 1 965,23 Punkte an der Kurstafel, nach 1 955,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1 968,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 940,95 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,361 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der SLI mit 1 958,15 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, wurde der SLI mit 1 914,66 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, wies der SLI einen Wert von 1 738,42 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10,37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 2,74 Prozent auf 112,40 CHF), ams (+ 2,23 Prozent auf 1,22 CHF), Sonova (+ 1,22 Prozent auf 274,80 CHF), Sika (+ 1,13 Prozent auf 260,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 260,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Lindt (-2,98 Prozent auf 10 430,00 CHF), Richemont (-1,52 Prozent auf 142,15 CHF), Roche (-1,50 Prozent auf 249,60 CHF), Temenos (-1,45 Prozent auf 61,00 CHF) und Nestlé (-1,06 Prozent auf 92,90 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 5 561 472 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 253,893 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at