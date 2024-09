Angespannte Stimmung in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus

So performte der SMI am Dienstag letztendlich.

Schlussendlich ging der SMI nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 11 964,71 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,414 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,323 Prozent schwächer bei 11 941,92 Punkten in den Handel, nach 11 980,64 Punkten am Vortag.

Bei 12 040,40 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 11 914,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der SMI mit 11 865,93 Punkten gehandelt. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2024, den Wert von 12 137,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Stand von 10 948,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 0,77 Prozent auf 547,40 CHF), Roche (+ 0,64 Prozent auf 268,90 CHF), Alcon (+ 0,61 Prozent auf 82,52 CHF), Logitech (+ 0,47 Prozent auf 72,22 CHF) und Geberit (+ 0,46 Prozent auf 527,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Sonova (-1,56 Prozent auf 297,50 CHF), UBS (-1,39 Prozent auf 24,19 CHF), Kühne + Nagel International (-0,80 Prozent auf 248,50 CHF), Novartis (-0,79 Prozent auf 98,81 CHF) und Richemont (-0,71 Prozent auf 118,90 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 720 464 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 241,745 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at