Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Mittag mit Gewinnen

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI springt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,53 Prozent auf 16 243,30 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,082 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,534 Prozent auf 16 244,11 Punkte an der Kurstafel, nach 16 157,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 256,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 166,52 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 3,57 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2025, wies der SPI einen Stand von 17 238,85 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, bei 16 370,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 015,45 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 4,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 386,61 Punkte. 14 361,69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Addex Therapeutics (+ 10,32 Prozent auf 0,06 CHF), HOCN (ex HOCHDORF) (+ 7,20 Prozent auf 1,46 CHF), Molecular Partners (+ 5,91 Prozent auf 3,68 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,50 Prozent auf 1,15 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 5,43 Prozent auf 12,42 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Baloise (-5,29 Prozent auf 184,30 CHF), COLTENE (-2,87 Prozent auf 60,90 CHF), Xlife Sciences (-2,76 Prozent auf 24,70 CHF), MCH (-2,61 Prozent auf 2,99 CHF) und Medmix (-2,35 Prozent auf 9,98 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 485 916 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 238,281 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 9,56 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der BB Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at