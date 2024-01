Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag

Anleger in Zürich treten am Mittag den Rückzug an.

Am Freitag steht der SLI um 12:10 Uhr via SIX 1,03 Prozent im Minus bei 1 753,88 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,636 Prozent tiefer bei 1 760,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 772,05 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 766,42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 753,08 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 1,29 Prozent nach. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 05.12.2023, den Wert von 1 724,97 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 05.10.2023, bei 1 685,56 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 05.01.2023, einen Wert von 1 703,21 Punkten auf.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 0,50 Prozent auf 90,29 CHF), Nestlé (-0,23 Prozent auf 98,54 CHF), Swisscom (-0,35 Prozent auf 516,00 CHF), Sonova (-0,56 Prozent auf 265,90 CHF) und UBS (-0,59 Prozent auf 25,23 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-2,57 Prozent auf 379,50 CHF), Partners Group (-2,40 Prozent auf 1 139,50 CHF), ams (-2,32 Prozent auf 1,90 CHF), Julius Bär (-2,22 Prozent auf 47,16 CHF) und Swatch (I) (-2,11 Prozent auf 218,50 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 594 650 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,075 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,70 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

