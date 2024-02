Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beendet den Montagshandel mit Verlusten

Zum Handelsschluss gab der SPI im SIX-Handel um 0,43 Prozent auf 14 922,98 Punkte nach. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,976 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,051 Prozent auf 14 979,33 Punkte an der Kurstafel, nach 14 986,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 005,61 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 922,98 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 26.01.2024, lag der SPI-Kurs bei 14 839,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, betrug der SPI-Kurs 14 267,38 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, bewegte sich der SPI bei 14 386,11 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,42 Prozent zu. Bei 15 005,61 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Arundel (+ 26,67 Prozent auf 0,19 CHF), Idorsia (+ 15,75 Prozent auf 2,78 CHF), Meyer Burger (+ 11,02 Prozent auf 0,09 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 5,19 Prozent auf 11,36 CHF) und Villars SA (+ 4,31 Prozent auf 605,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Schweizerische Nationalbank (-7,07 Prozent auf 3 550,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (-7,05 Prozent auf 0,08 CHF), ObsEva (-5,80 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-5,75 Prozent auf 0,07 CHF) und ONE swiss bank (-5,61 Prozent auf 3,70 CHF) unter Druck.

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 29 618 131 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261,634 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Die Orascom Development-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die mobilezone-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

