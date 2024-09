Angespannte Stimmung in Zürich: SPI beginnt Handel mit Verlusten

Der SPI setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent tiefer bei 16 111,00 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,218 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,542 Prozent auf 16 074,02 Punkte an der Kurstafel, nach 16 161,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 064,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 111,00 Zählern.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 2,23 Prozent. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 05.08.2024, bei 15 376,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wurde der SPI mit 16 141,32 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor einem Jahr, am 05.09.2023, bei 14 460,47 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10,58 Prozent zu Buche. Bei 16 557,98 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Relief Therapeutics (+ 20,22 Prozent auf 2,20 CHF), HOCHDORF (+ 9,86 Prozent auf 0,80 CHF), GAM (+ 2,86 Prozent auf 0,18 CHF), Xlife Sciences (+ 2,50 Prozent auf 28,70 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 1,94 Prozent auf 26,30 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Landis+Gyr (Landis Gyr) (-1,85 Prozent auf 74,10 CHF), Peach Property Group (-1,65 Prozent auf 7,15 CHF), Dätwyler (-1,14 Prozent auf 174,00 CHF), Sensirion (-1,12 Prozent auf 62,00 CHF) und Addex Therapeutics (-1,10 Prozent auf 0,07 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 178 709 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 257,353 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Mit 8,82 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

