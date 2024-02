Angespannte Stimmung in Zürich: SPI liegt am Mittag im Minus

Der SPI zeigt sich am Dienstag in Rot.

Der SPI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,27 Prozent auf 14 882,62 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,973 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,155 Prozent auf 14 899,85 Punkte an der Kurstafel, nach 14 922,98 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 864,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 913,85 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der SPI auf 14 839,12 Punkte taxiert. Der SPI stand vor drei Monaten, am 27.11.2023, bei 14 191,02 Punkten. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2023, den Wert von 14 451,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15 005,61 Punkten. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit IVF HARTMANN (+ 17,86 Prozent auf 132,00 CHF), Arbonia (+ 15,04 Prozent auf 11,40 CHF), ONE swiss bank (+ 9,73 Prozent auf 4,06 CHF), SIG Combibloc (+ 3,67 Prozent auf 18,10 CHF) und BELIMO (+ 3,42 Prozent auf 428,80 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil ASMALLWORLD (-8,18 Prozent auf 1,46 CHF), Idorsia (-7,42 Prozent auf 2,57 CHF), Orascom Development (-7,01 Prozent auf 3,98 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,00 Prozent auf 0,56 CHF) und Peach Property Group (-4,76 Prozent auf 7,80 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 234 427 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 261,442 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Im SPI weist die Orascom Development-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die mobilezone-Aktie mit 7,04 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

