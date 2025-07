Angespannte Stimmung in Zürich: SPI notiert im Minus

So bewegt sich der SPI am Dienstag.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,26 Prozent schwächer bei 16 492,49 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,130 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,218 Prozent auf 16 570,65 Punkte an der Kurstafel, nach 16 534,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 489,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 574,55 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Wert von 16 850,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2025, wurde der SPI mit 16 912,97 Punkten gehandelt. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 01.07.2024, bei 15 989,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6,28 Prozent. Bei 17 386,61 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 361,69 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell SHL Telemedicine (+ 5,09 Prozent auf 1,96 CHF), lastminutecom (+ 4,63 Prozent auf 16,95 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,57 Prozent auf 59,50 CHF), Curatis (+ 3,98 Prozent auf 11,75 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 3,48 Prozent auf 238,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil GAM (-9,80 Prozent auf 0,09 CHF), Montana Aerospace (-3,47 Prozent auf 25,05 CHF), Medmix (-3,15 Prozent auf 11,70 CHF), Edisun Power Europe (-3,02 Prozent auf 51,40 CHF) und Molecular Partners (-2,90 Prozent auf 3,01 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 079 224 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,418 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Relief Therapeutics-Aktie präsentiert mit 3,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die BB Biotech-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at