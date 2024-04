Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben

Am Dienstag verbuchte der SPI via SIX schlussendlich ein Minus in Höhe von 1,14 Prozent auf 15 267,17 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 1,960 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 15 442,86 Punkte an der Kurstafel, nach 15 442,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 15 253,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 480,85 Punkten erreichte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, lag der SPI-Kurs bei 14 938,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wies der SPI 14 571,23 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, einen Wert von 14 547,08 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 4,79 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Arundel (+ 11,84 Prozent auf 0,17 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,25 Prozent auf 8,09 CHF), Banque Cantonale de Geneve (+ 4,17 Prozent auf 300,00 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 3,77 Prozent auf 0,07 CHF) und VP Bank (+ 3,20 Prozent auf 96,80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Meyer Burger (-17,20 Prozent auf 0,02 CHF), HOCHDORF (-16,22 Prozent auf 6,20 CHF), Idorsia (-15,91 Prozent auf 2,38 CHF), AIRESIS (-9,62 Prozent auf 0,47 CHF) und Molecular Partners (-8,16 Prozent auf 3,38 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 171 006 895 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 257,495 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI weist die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Varia US Properties-Aktie an.

