Anglo American-Aktie und BHP-Aktie uneins: BHP strebt nicht weiter nach Übernahme von Anglo American

Der australische BHP -Konzern will keine verbindliche Offerte abgeben, wie er weniger als eine Stunde vor Ablauf der Angebotsfrist am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte das Management des britischen Unternehmens Anglo American eine Verlängerung der Frist abgelehnt. Die Übernahme wäre der größte Zusammenschluss in der Bergbaubranche seit mehr als einem Jahrzehnt gewesen.

Die vorläufige Übernahmeofferte der Australier hatte Anglo American mit rund 38,6 Milliarden britischen Pfund (54,4 Mrd Euro) bewertet. Anglo American hatte das Angebot jedoch als zu komplex und unattraktiv abgelehnt. Nachdem es jetzt zu keinem Übernahmeangebot kommt, muss BHP bis zu einem weiteren Versuch mindestens sechs Monate warten.

Die Aktien von Anglo American weiteten ihre Kursverluste nach den Neuigkeiten kurz vor Börsenschluss in London aus. Sie beendeten den Handel mit einem Abschlag von gut drei Prozent. Die BHP-Aktien gingen hingegen mit einem Plus von knapp einem Prozent aus dem Handel.

Die Übernahmepläne von BHP hatten vorausgesetzt, dass vor der Übernahme Unternehmensteile von Anglo American in Südafrika abgespalten würden. Das Risiko eines Scheiterns trügen nach Ansicht der Briten zu einem zu hohen Teil ihre eigenen Anteilseigner. Mehrere Großaktionäre hatten vergangene Woche signalisiert, dass sie die Bemühungen unterstützen, BHP zu einem anders strukturierten Angebot zu bewegen.

Anglo American-Aktien beendeten den Donnerstagshandel in London 1,21 Prozent stärker bei 25,10 GBP. Für BHP geht es derweil an der NYSE zeitweise um 1,24 Prozent nach unten auf 58,72 US-Dollar.

/lew/ngu/jha/

LONDON (dpa-AFX)