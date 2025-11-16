Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|
16.11.2025 15:17:00
Angreifer steigen über Zero-Day-Lücke bei Logitech ein
Beim Hersteller für Computerperipherie Logitech gab es einen IT-Sicherheitsvorfall. Dabei konnten Angreifer auf interne Daten zugreifen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
