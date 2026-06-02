ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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02.06.2026 14:49:45
UK pushes ahead with zero-hours crackdown despite business warnings
New right intended to fulfil Labour’s pre-election pledge to ban ‘exploitative’ contractsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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