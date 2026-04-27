Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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27.04.2026 09:08:00
Angriffe auf SimpleHelp, Samsung MagicINFO und D-Link DIR-823X beobachtet
Die US-Behörde CISA warnt vor beobachteten Attacken auf Schwachstellen in SimpleHelp, Samsung MagicINFO und D-Link DIR-823X.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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