Anhui Expressway präsentierte Quartalsergebnisse

Anhui Expressway gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,31 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,99 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at