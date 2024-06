Anleger in Europa halten sich zurück: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag

Anleger in Europa treten derzeit den Rückzug an.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,42 Prozent leichter bei 5 047,61 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,330 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,075 Prozent fester bei 5 072,88 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 069,09 Punkten am Vortag.

Bei 5 041,19 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 077,21 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,789 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 07.05.2024, bei 5 016,10 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, bei 4 974,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 291,91 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 11,85 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 2,78 Prozent auf 37,68 EUR), Kering (+ 0,40 Prozent auf 328,20 EUR), Inditex (+ 0,16 Prozent auf 46,15 EUR), Danone (-0,05 Prozent auf 59,87 EUR) und Air Liquide (-0,14 Prozent auf 185,26 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Schneider Electric (-2,20 Prozent auf 224,30 EUR), Bayer (-1,74 Prozent auf 27,89 EUR), Ferrari (-1,52 Prozent auf 382,40 EUR), Siemens (-1,30 Prozent auf 173,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,16 Prozent auf 3,57 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der AXA-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 334 009 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 374,499 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

