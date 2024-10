Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

Am Mittwoch bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,35 Prozent schwächer bei 4 433,00 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,364 Prozent leichter bei 4 432,17 Punkten in den Handel, nach 4 448,37 Punkten am Vortag.

Bei 4 425,67 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 443,10 Punkten den höchsten Stand markierte.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 1,33 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 416,65 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2024, einen Stand von 4 506,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, stand der STOXX 50 noch bei 3 944,84 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,33 Prozent zu. Bei 4 584,77 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,66 Prozent auf 27,50 GBP), AstraZeneca (+ 1,47 Prozent auf 120,24 GBP), Enel (+ 1,40) Prozent auf 7,30 EUR), National Grid (+ 1,38 Prozent auf 10,32 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,20 Prozent auf 25,33 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-1,01 Prozent auf 181,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,90 Prozent auf 506,00 EUR), Richemont (-0,90 Prozent auf 126,70 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,87 Prozent auf 56,77 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,87 Prozent auf 49,15 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 30 699 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 485,162 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at