Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX mittags leichter

Am Freitag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,28 Prozent tiefer bei 26 951,29 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 241,986 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 27 028,27 Punkte an der Kurstafel, nach 27 027,80 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 042,93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26 905,71 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 0,831 Prozent. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 561,47 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 07.03.2024, einen Wert von 26 167,61 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 07.06.2023, bei 27 140,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,421 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 641,56 Punkten. 25 075,79 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit GEA (+ 2,26 Prozent auf 38,06 EUR), CTS Eventim (+ 1,74 Prozent auf 81,85 EUR), AIXTRON SE (+ 1,38 Prozent auf 22,76 EUR), Siltronic (+ 1,14 Prozent auf 75,30 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,94 Prozent auf 118,30 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen LEG Immobilien (-3,40 Prozent auf 77,78 EUR), Befesa (-2,84 Prozent auf 32,84 EUR), United Internet (-2,24 Prozent auf 22,72 EUR), Aurubis (-2,02 Prozent auf 72,80 EUR) und thyssenkrupp (-1,83 Prozent auf 4,39 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 570 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 19,264 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

