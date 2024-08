Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Wenig Veränderung war am ersten Tag der Woche in Frankfurt zu beobachten.

Am Montag schloss der MDAX nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 25 088,60 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 246,513 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,322 Prozent höher bei 25 197,61 Punkten, nach 25 116,62 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 038,98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25 292,43 Einheiten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, stand der MDAX bei 25 176,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, stand der MDAX bei 26 344,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 28 706,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 sank der Index bereits um 6,52 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 665,49 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Stabilus SE (+ 3,89 Prozent auf 44,10 EUR), AIXTRON SE (+ 3,65 Prozent auf 21,29 EUR), HENSOLDT (+ 2,53 Prozent auf 34,10 EUR), Gerresheimer (+ 1,92 Prozent auf 95,55 EUR) und LANXESS (+ 1,92 Prozent auf 25,01 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil thyssenkrupp (-4,20 Prozent auf 3,42 EUR), HelloFresh (-2,37 Prozent auf 5,76 EUR), United Internet (-2,29 Prozent auf 20,44 EUR), TRATON (-1,90 Prozent auf 28,40 EUR) und JENOPTIK (-1,82 Prozent auf 25,86 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 130 800 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,334 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

