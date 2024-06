Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX gibt am Mittag nach

SDAX-Handel am Mittag.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,36 Prozent leichter bei 15 101,70 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 124,135 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,085 Prozent höher bei 15 168,83 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 155,88 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 168,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 15 093,99 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 0,586 Prozent. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 772,72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 957,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, stand der SDAX bei 13 409,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 9,26 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 3,27 Prozent auf 60,00 EUR), Nagarro SE (+ 1,58 Prozent auf 83,50 EUR), adesso SE (+ 1,51 Prozent auf 100,60 EUR), PNE (+ 1,36 Prozent auf 14,86 EUR) und PVA TePla (+ 1,23 Prozent auf 18,95 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen DWS Group GmbH (-15,54 Prozent auf 35,86 EUR), thyssenkrupp nucera (-6,10 Prozent auf 11,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (-3,00 Prozent auf 18,10 EUR), pbb (-2,33 Prozent auf 5,66 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (-2,28 Prozent auf 7,29 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DWS Group GmbH-Aktie. 448 099 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 17,375 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,95 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

