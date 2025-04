Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.

Der SDAX verbuchte im XETRA-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 15 487,68 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 82,559 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,427 Prozent auf 15 305,59 Punkte an der Kurstafel, nach 15 371,19 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 15 224,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 15 500,98 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,36 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.03.2025, wies der SDAX einen Wert von 16 090,79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2025, bewegte sich der SDAX bei 14 333,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, wurde der SDAX mit 14 207,63 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 11,53 Prozent zu. Bei 16 693,16 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 183,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 6,23 Prozent auf 17,21 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,40 Prozent auf 58,60 EUR), Sixt SE St (+ 3,42 Prozent auf 81,65 EUR), STRATEC SE (+ 3,26 Prozent auf 25,35 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 3,10 Prozent auf 8,64 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Energiekontor (-3,47 Prozent auf 41,75 EUR), Vossloh (-2,24 Prozent auf 65,50 EUR), AlzChem Group (-1,54 Prozent auf 102,40 EUR), Nagarro SE (-1,41 Prozent auf 66,65 EUR) und Springer Nature (-1,36 Prozent auf 17,44 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 985 611 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von IONOS mit 3,963 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

