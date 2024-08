Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX gibt zum Start nach

Um 09:13 Uhr sinkt der SDAX im XETRA-Handel um 1,73 Prozent auf 13 811,62 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 99,535 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1,12 Prozent auf 13 897,67 Punkte an der Kurstafel, nach 14 055,48 Punkten am Vortag.

Bei 13 811,62 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 13 897,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 2,62 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 353,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 368,12 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, notierte der SDAX bei 13 568,35 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 0,069 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit CEWE Stiftung (+ 1,56 Prozent auf 97,70 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,10 Prozent auf 19,26 EUR), Amadeus FiRe (-0,11 Prozent auf 94,70 EUR), Klöckner (-0,20 Prozent auf 5,09 EUR) und KSB SE (-0,32 Prozent auf 618,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen SÜSS MicroTec SE (-5,55 Prozent auf 56,20 EUR), INDUS (-4,18 Prozent auf 20,65 EUR), 1&1 (-3,69 Prozent auf 14,10 EUR), SFC Energy (-3,53 Prozent auf 19,14 EUR) und Mutares (-3,49 Prozent auf 30,45 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 81 426 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 7,288 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,90 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

