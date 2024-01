Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

SDAX-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Am Dienstag schloss der SDAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 13 678,94 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 111,518 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,298 Prozent auf 13 737,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 697,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Dienstag bei 13 740,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 638,74 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, den Wert von 13 167,41 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 09.10.2023, den Wert von 12 588,77 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 09.01.2023, bei 12 738,39 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Energiekontor (+ 3,49 Prozent auf 80,10 EUR), Schaeffler (+ 3,27 Prozent auf 5,85 EUR), Bilfinger SE (+ 3,00 Prozent auf 35,70 EUR), SGL Carbon SE (+ 2,80 Prozent auf 6,42 EUR) und 1&1 (+ 2,70 Prozent auf 19,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen MorphoSys (-8,49 Prozent auf 33,40 EUR), AUTO1 (-4,60 Prozent auf 5,47 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,89 Prozent auf 26,68 EUR), Wacker Neuson SE (-3,36 Prozent auf 17,24 EUR) und PVA TePla (-2,47 Prozent auf 18,57 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 958 035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 10,270 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,48 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at