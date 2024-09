Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt schlussendlich ab

So performte der SDAX zum Handelsende.

Schlussendlich sank der SDAX im XETRA-Handel um 0,36 Prozent auf 13 323,55 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 96,196 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,191 Prozent höher bei 13 397,50 Punkten, nach 13 371,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 283,45 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 450,19 Punkten.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 624,65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.06.2024, wies der SDAX einen Wert von 15 029,25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der SDAX auf 13 080,12 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 3,60 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 15 337,24 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 940,72 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Ceconomy St (+ 3,44 Prozent auf 2,65 EUR), Grand City Properties (+ 2,93 Prozent auf 12,98 EUR), Hypoport SE (+ 2,78 Prozent auf 266,00 EUR), adesso SE (+ 2,16 Prozent auf 56,70 EUR) und BayWa (+ 2,00 Prozent auf 11,24 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil RENK (-4,87 Prozent auf 22,75 EUR), PNE (-4,23 Prozent auf 10,88 EUR), AUTO1 (-4,13 Prozent auf 8,47 EUR), Vitesco Technologies (-3,60 Prozent auf 47,14 EUR) und Schaeffler (-3,47 Prozent auf 4,17 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 177 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 9,268 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,95 zu Buche schlagen. Im Index bietet die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at